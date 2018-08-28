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| | Теперь не только на М4 «Дон»: Наглое мошенничество ДПС на трассе А160 шокировало сеть

Теперь не только на М4 «Дон»: Наглое мошенничество ДПС на трассе А160 шокировало сеть

Сегодня, 15:07

Автомобилистов провоцируют совершать обгон через сплошную, а за углом тем временем ждут своего звёздного часа «гаишники». 

Водитель из Республики Адыгея предупредил других участников дорожного движения об очередной хитрой уловке, которую используют инспекторы ДПС, жаждущие наживы.

Автомобилист рассказал в соцсети Instagram, что сотрудники ГИБДД специально провоцируют нарушать правила дорожного движения, чтобы потом получить взятку, пригрозив штрафом и лишением прав. Уловка заключается в том, что по дороге с низкой скоростью едет автомобиль, который тянет на буксире якобы сломанное транспортное средство. Машины немного прижимаются к обочине, но недостаточно, чтобы следующий за ними автомобиль не пересёк сплошную линию при обгоне.

В свою очередь машине, которую тянут на буксире, установлена камера. Как только невнимательный автомобилист обгоняет медленный транспорт, его тут же останавливают инспекторы, которые стоят на посту за углом, а поскольку есть видео с доказательством нарушения, водителю ничего не остаётся, кроме как расстаться с деньгами.

На такую хитрость едва не попался автор поста, когда ехал по дороге А160 в Понежукае. Однако водитель вовремя понял, что в чёрной «Ниве» находятся полицейские-провокаторы. Сеть шокировало наглое мошенничество инспекторов ДПС, которое предали огласке теперь не только на М4 «Дон».

Один из комментаторов уточнил, что вместо «Нивы» на этом же месте уже «охотится» белый ВАЗ-2105 с теми же номерами. Многие пользователи писали, что их тоже ловили на подобную хитрость.


Яна Васильева

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