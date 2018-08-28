Nissan выпустит второе поколение кроссовера Nissan Juke в 2019 году

Кроссовер Nissan Juke нового поколения не получит концепт и сразу дебютирует в серийном исполнении. При этом японцы всеми силами будут держать в секрете внешность и параметры автомобиля до его презентации.

В 2009 году дебютировал концепт Qazana. Он стал прототипом нынешнего Nissan Juke. По словам главного дизайнера японской марки Альфонсо Альбайса, у второй генерации «Жука» вовсе не будет концепта, и он сразу дебютирует в товарной версии. Ранее ходили слухи, что машину построят по образу шоу-кара IMx или нового Leaf, однако топ-менеджер опроверг эти слухи.

Альбайса сообщил, что Nissan Juke нового поколения представят в 2019 году. Автомобиль будет сильно отличаться от своего предшественника. По словам главного дизайнера Nissan, когда выходило первое поколение Juke, в мире не было его аналогов, он всех удивил, и его было проще создавать. Теперь же, с момента, когда вышел первый Nissan Juke, спрос на кроссоверы вырос в 10 раз, в сегменте имеет место серьезная конкуренция, а потому создавать второе поколение «Жука» будет гораздо сложнее, но в этом есть большой плюс, так как машина не станет модификацией другого автомобиля, а выступит как что-то совершенно новое, революционное.

Ходят слухи, что новый Nissan Juke, как и модель Micra, перейдет с шасси B0 на платформу CMF-B. В связи с этим его могут оснастить моторами 0.9 тягой 90 л.с., 1.2 отдачей 115 л.с. и дизельным 1.5 мощностью 150 л.с. Пару им составят 5- и 6-МКПП, а также вариатор.

Иван Головин