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| | Эксперты рассказали, сколько воронежцу придётся копить на LADA Priora

Эксперты рассказали, сколько воронежцу придётся копить на LADA Priora

Сегодня, 14:14

Отечественная «легковушка» LADA Priora стала самым популярным автомобилем в столице Черноземья. Эксперты портала «Avito Авто» подсчитали, сколько нужно будет копить на такую машину среднестатистическому воронежцу.

Судя по объявлениям о продаже автомобилей, во втором квартале текущего года наибольшим спросом не только в Воронеже, но и в России в целом пользовалась модель LADA Priora. Средняя цена такого автомобиля составляет 235 500 рублей.
Аналитики подсчитали, что в среднем житель Воронежа должен будет копить эту сумму в течение восьми месяцев, если его зарплата составляет порядка 30 500 рублей в месяц. Приобрести LADA Priora за этот срок воронежец сможет только при условии, что он будет жить за счёт дохода других членов семьи, а свою заработную плату откладывать полностью.

 

 

Также эксперты выяснили, что дольше всего копить на такой автомобиль придётся тем, кто проживает в Иркутске. Купить подержанную отечественную машину в самый короткий срок могут себе позволить челябинцы и омичи. Отметим, что на данный момент АвтоВАЗ прекратил выпускать LADA Priora. Ранее эта модель предлагалась в автосалонах с 1,6-литровым мотором с отдачей от 87 до 106 л. с.


Яна Васильева

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