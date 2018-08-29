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| | GAC представит на Московском автошоу три кроссовера разных сегментов

GAC представит на Московском автошоу три кроссовера разных сегментов

Сегодня, 06:00

Китайская компания GAC Motor еще ни разу не участвовала в мотор-шоу в России. Производитель дебютирует в РФ на Московском автосалоне, и покажет на мероприятии не менее пяти новинок, в том числе, стильные SUV, среди которых есть электрический кроссовер.

Китайский автопроизводитель GAC Motor впервые едет на Московский автосалон. Накануне пресс-центр компании официально перечислил машины, которые покажет на ММАС-2018.

На Московском автосалоне покажут полноразмерный кроссовер GAC GS8 на семь человек. В КНР он уже успешно продается, и оснащается агрегатом 2.0 тягой 200 л.с. На ММАС-2018 дебютирует большой седан GA8. Он оснащается тем же мотором, что и GS8. Также китайцы представят компакт-кросс GS4. Его комплектуют турбодвигателями 1.3 и 1.5 мощностью 137 и 152 л.с. соответственно. Также в Москве должны быть показаны минивэн GM8 и электрокар GE3 в формате кроссовера.

 

 

 

 

Напомним, GAC Motor базируется в Гуанчжоу, и работает с 1997 года. Компания является китайским автогигантом, который может похвастаться совместными предприятиями с FIAT, Mitsubishi, Honda и Toyota.


Иван Головин

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