Новый кроссовер Wey VV6 оказался самым дешевым представителем бренда

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Wey VV6, где производитель объявил стоимость модели – от 148 000 юаней. В результате автомобиль оказался самым доступным представителем китайского бренда.

Компания Wey предлагает в Китае кроссовер VV7, компактный кросс VV5, а также модель P8 с гибридным мотором. Новинка VV6 оказалась самой дешевой. В основу кроссовера лег компактный VV5, поэтому размеры авто следующие: длина – 4 625 мм, ширина – 1 860 мм, высота – 1 720 мм, база колес – 2 680 мм.

Под капотом Wey VV6 установлен мотор объемом 2,0 литра с отдачей в 197 «лошадей» при моменте силы в 355 Нм. В паре предлагают вариатор на семь скоростей. В продажу поступили переднеприводная и полноприводная версии. Версия с передним приводом предлагается в Китае за 148 000 юаней или 1 460 000 рублей.

Полноприводный Wey VV6 на 20 000 юаней дороже и доступен за 1 660 000 рублей. Новый дешевый кроссовер Wey VV6 предлагают со светодиодными фарами, панорамной крышей, кондиционером, камерой заднего вида и рядом систем безопасности и помощи водителю.

Татьяна Рязанская