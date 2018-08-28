Не хамить и ничего не подписывать: Как надо вести себя с «разводилами-ДПСниками» на М4 «Дон»

В соцсетях автомобилисты продолжают пугать друг друга рассказами о мошеннических уловках, к которым прибегают сотрудники ГИБДД на трассе М4 «Дон». Как нужно общаться с полицейскими, когда те пытаются «развести на деньги», рассказали эксперты.

Как правило, недобросовестные инспекторы пользуются растерянностью людей, а также тем, что многие россияне плохо знают свои права. Также желающие «навариться» на путешественниках сотрудники ДПС иногда выслеживают жителей отдаленных регионов, поскольку им легче «заплатить и поехать дальше».

Поэтому, если вас остановили, в первую очередь важно показать уверенность, но ни в коем случае не хамить, даже если есть уверенность, что никакого нарушения не было.

Прежде чем начать общение вежливо попросите инспектора предъявить удостоверение, прочтите и запомните его должность и фамилию. Вопреки распространённому заблуждению водитель не обязан выходить из машины, а должен только остановиться по требованию сотрудника ГИБДД.

Ни в коем случае нельзя сразу же начинать оправдываться, это водителю должны предъявить доказательства его вины в виде фото- или видеоматериалов, показаний свидетелей. Любой пассажир вне зависимости от того, кем он приходится водителю, может быть свидетелем. Также помните, что вы имеете право записывать на видео разговор с сотрудником ДПС.

Некоторые советуют автовладельцам, столкнувшимся с «разводом» ДПС на М4 «Дон», ничего не подписывать. Однако это не значит, что протокол не будет составлен, просто в графе подпись будет значиться: «от подписи отказался». В таком случае уже не получится доказать свою невиновность. Гораздо безопаснее написать в протоколе: «Не согласен. Требую адвоката».

Отметим, что в большинстве случаев до составления протокола дело не дойдёт, поскольку «разводилы-ДПСники» не имеют никакого желания долго «возиться» с подкованным водителем. Такого автомобилиста они отпускают, как только поймут, что это не их «клиент».

Яна Васильева