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| | KIA показала новый хот-хэтч KIA Ceed GT на первом тизере

KIA показала новый хот-хэтч KIA Ceed GT на первом тизере

Сегодня, 12:18

Автопроизводитель KIA разработал новый «заряженный» Ceed GT в кузове хэтчбэк. Представители бренда на официальной странице в Facebook опубликовали первые тизерные изображения новинки.

На тизере показана передняя часть KIA Ceed GT в кузове хэтчбэк. Ранее компания сообщила, что хот-хэтч оснастят бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 литра, который будет генерировать до 204 «лошадей».

Стоит отметит, что третье поколение KIA Ceed представили в рамках автосалона в Женеве весной. В основу модели легла новая архитектура, которая позволила сделать авто шире и ниже. Ожидается, что в продажу новинка поступит уже в 2019 году, а презентация Ceed GT состоится в октябре в Париже.

 

Особенностью третьего поколения станет отсутствие трехдверного исполнения, поскольку популярность таких авто продолжает падать. На данный момент в России предлагают KIA Ceed GT с двигателями объемом 1,4 литра и отдачей 100 и 140 «лошадей», объемом 1,6 литра и отдачей 128 «лошадей».


Татьяна Рязанская

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