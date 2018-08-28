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| | «Прощайте, иномарки!»: Россияне готовы пересесть на новую LADA Granta FL

«Прощайте, иномарки!»: Россияне готовы пересесть на новую LADA Granta FL

Сегодня, 11:07

Автомобилисты в соцсетях рассказали, что купят обновленную модель. Новинка появится у дилеров уже 1 сентября.

Пензенский автосалон LADA опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии обновлённой линейки LADA Granta FL с ценами. Стоимость модели приятно удивила россиян, ведь она почти не подорожала, а некоторые представители семейства и вовсе стали дешевле. 

Многие пользователи отметили в комментариях, что не ожидали настолько низких цен. Некоторые водители пожалели, что успели купить старый вариант модели до того, как «АвтоВАЗ» провёл рестайлинг. Нашлись и те, кто готовы отказаться от иномарки и пересесть на новую LADA Granta FL.

«Оч приятные цены. Думал будут выше. Правда я уже взял дорестайлинг», «Черт побери. Полгода назад старую взял, а теперь пожалел. Ну что сказать, ВАЗ удивил так удивил», «Прощайте, иномарки! Да здравствует LADA! С такими ценами грех не купить», – пишут россияне.

 

 

Автомобилисты не могут понять, почему обновленная модель получила столь низкий ценник. Некоторые считают, что таким образом «АвтоВАЗ» хочет побороться с вечными конкурентами в бюджетном сегменте - KIA Rio и Hyundai Solaris. Новая LADA Granta FL дешевле корейских автомобилей приблизительно на 200 000 рублей, что станет большим толчком к росту спроса на отечественную модель. Эксперты считают, что «АвтоВАЗ» сделал верный ход, и что таким образом россияне станут возвращаться к отечественному автопрому.


Яна Васильева

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