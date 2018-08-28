Реклама и маты дальнобойщиков: Как «звучит» по рации трасса М4 «Дон»

В разгар курортного сезона водители с семьями массово отправляются на море по автодороге М4 «Дон», при этом многие не подозревают, что молчаливая на первый взгляд трасса обладает своим языком. Услышать его можно, установив в машине рацию.

Один из пользователей рассказал в сети, как отправился на юг с бывшим дальнобойщиком, у которого с прежних времён осталась рация. Отметим, что этим устройством оборудуют практически каждую фуру. Все водители грузовиков общаются по 15 каналу, однако болтунов там недолюбливают.

Дело в том, что автомобилисты пользуются рацией, чтобы предупредить друг друга о пробках или авариях, а также посоветовать, как объехать проблемный участок дороги. Нередко дальнобойщики задают вопросы о пробке в Лосево, которая успела прославиться на всю Россию. Разумеется, в эфире сообщают о постах ДПС.

Нередко кто-то может спросить, где лучше переночевать или поесть. Опытные водители отмечают, что лучше всего останавливаться перекусить там, где стоит много фур. Дальнобойщикам постоянно приходится ездить по трассе, поэтому не удивительно, что они знают, где вкусно и безопасно можно пообедать.

Другими популярными темами для обсуждения на 15 канале являются реклама и манера вождения «легковушек». Дальнобойщики могут резко высказываться на эти темы, щедро используя матерную лексику.

Предприниматели пускают в эфир рекламные сообщения, предлагая запчасти, услуги шиномонтажа, топливо по низким ценам и многое другое. В погоне за прибылью такие дельцы сильно засоряют эфир, что раздражает многих водителей.

Наконец, автор поста отметил, что путешествие с рацией открывает новую сторону поездок по трассам. По его словам, влиться в этот коллектив незнакомых людей не составляет труда – достаточно не быть хамом.

Яна Васильева