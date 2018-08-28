«Как НЛО»: «Следы инопланетян» возле трассы М4 «Дон» озадачили автомобилистов

Водители заметили на поле возле дороги интересные узоры, которые сравнили с агроглифами.

Пользователи социальной сети Instagram увидели в узорах на поле около автодороги М4 «Дон» продукт деятельности инопланетного разума.

В сообществе, посвященном событиям в Краснодаре, появился снимок поля, сделанный с высоты птичьего полёта возле трассы М4 «Дон». На фотографии запечатлены красивые узоры, которые автомобилисты сравнили со знаменитыми кругами на полях, которым многие приписывают внеземное происхождение.

«Как НЛО», «Такие круги частое явление в Америке. Никто их пока не разгадал…», – пишут комментаторы.

Загадочные «следы инопланетян» озадачили автомобилистов. Водители, часто проезжающие по трассе М4 «Дон», не редко становятся свидетелями странных явлений.

Отметим, что круги на полях или агроглифы впервые привлекли внимание в 70-80-х годах. Это явление встречается во многих странах мира и по сегодняшний день. Изучением кругов на полях занимается цереология, но это исследовательское направление большинство учёных считают псевдонаукой.

Яна Васильева