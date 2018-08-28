Обновленная LADA Granta FL шокировала низкими ценами

Несмотря на все плохие ожидания россиян, обновленный седан в сравнении со «старой» моделью подорожал всего на 10 тыс. рублей, а хэтчбек и универсал и вовсе стали дешевле.

Компания «АвтоВАЗ» рассекретила в сети официальные ценники нового семейства LADA Granta. Стоимость седана в базовой комплектации составляет 419 900 рублей. Примечательно, что дорестайлинговая четырехдверка доступна на рынке по цене от 409 900 рублей.

LADA Granta FL в кузове лифтбек обойдется россиянам минимум в 436 900 рублей. Отметим, что в настоящее время стоимость старого лифтбека составляет 434 900 рублей. Ч

то касается представителей обновленного семейства с кузовами от Kalina, они еще более удивили ценами. Хэтчбек LADA Granta FL оценили всего в 436 900 рублей, причем до рестайлинга он стоил 460 600 рублей.

Стоимость нового универсала в базовой версии составляет 446 900 рублей (раньше 475 200 рублей). К сожалению, о ценах на топовые комплектации новинок «АвтоВАЗ» пока не рассказал.

Премьера LADA Granta FL ожидается на Московском автосалоне. Автомобили получат 1,6-литровые двигателя отдачей в 87, 98 и 106 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат три вида КПП: «механику», «робот» и «автомат».

Юлия Романова