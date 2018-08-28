69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

От редактора

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

Сюжеты:

Шоу «Замуж за Бузову» по запросам в Google стало популярнее Курбан-байрама Адвокат Петросяна раскрыл правду о беременности любовницы юмориста Ким Кардашьян имплантировала под кожу пульсирующее ожерелье Сестра Ким Кардашьян прогулялась в прозрачном платье и шокировала фанатов Буря на ровном месте: Анжелика Варум и Леонид Агутин прокомментировали слухи о своём разрыве Экс-солистка Spice Girls призналась в секс-зависимости и алкоголизме 69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели Анджелина Джоли наняла нового адвоката, чтобы лишить Брэда Питта родительских прав Алёна Шишкова променяла Тимати на молодого хоккеиста Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах
| | Обновленная LADA Granta FL шокировала низкими ценами

Обновленная LADA Granta FL шокировала низкими ценами

Сегодня, 09:28

Несмотря на все плохие ожидания россиян, обновленный седан в сравнении со «старой» моделью подорожал всего на 10 тыс. рублей, а хэтчбек и универсал и вовсе стали дешевле.

Компания «АвтоВАЗ» рассекретила в сети официальные ценники нового семейства LADA Granta. Стоимость седана в базовой комплектации составляет 419 900 рублей. Примечательно, что дорестайлинговая четырехдверка доступна на рынке по цене от 409 900 рублей.

LADA Granta FL в кузове лифтбек обойдется россиянам минимум в 436 900 рублей. Отметим, что в настоящее время стоимость старого лифтбека составляет 434 900 рублей. Ч

то касается представителей обновленного семейства с кузовами от Kalina, они еще более удивили ценами. Хэтчбек LADA Granta FL оценили всего в 436 900 рублей, причем до рестайлинга он стоил 460 600 рублей.

Стоимость нового универсала в базовой версии составляет 446 900 рублей (раньше 475 200 рублей). К сожалению, о ценах на топовые комплектации новинок «АвтоВАЗ» пока не рассказал.

 

 

Премьера LADA Granta FL ожидается на Московском автосалоне. Автомобили получат 1,6-литровые двигателя отдачей в 87, 98 и 106 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложат три вида КПП: «механику», «робот» и «автомат».


Юлия Романова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
«АвтоВАЗ» удвоил скидки на покупку LADA Granta и LADA Kalina
«АвтоВАЗ» удвоил скидки на покупку LADA Granta и LADA Kalina

Российская компания «АвтоВАЗ» продлевает действие скидок на свои автомобили, которые участвуют в программе обновления автопарка и доступны в рамках Trade-In.…

«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели LADA на 10-25 тысяч рублей
«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели LADA на 10-25 тысяч рублей

С начала мая 2018 года «АвтоВАЗ» увеличили цены на машины LADA на российском авторынке. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на собственное…

«АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta
«АвтоВАЗ» отправил в производство обновленное семейство LADA Granta

«АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска автомобилей линейки LADA Granta, которая состоит из пяти моделей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости