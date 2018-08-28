В Москве выставили на продажу авто из фильмов про Высоцкого и дочь Сталина

На одном из сайтов в России разместили объявление о продаже двух уникальных автомобилей, которые снимались в фильмах о Высоцком и дочери Сталина. Особенные «Победа» М-20 и фургон РАФ предлагают в Москве.

Согласно размещенному объявлению «Победа» М-20 была собрана в 1953 году. Модель принимала участие в съемках фильма «Светлана», который показали в этом году. Кинокартина посвящена дочери Сталина. Автомобиль восстановили до оригинального состояния и предлагают за 650 000 рублей.

РАФ 22031-01, выставленный на продажу, был собран в 1994 году. В отличие от «Победы» фургон не восстанавливали, однако он на ходу и находится в хорошем состоянии. Владелец уточнил, что автомобиль в салоне оборудован оригинальными креслами и носилками. Также РАФ предлагают с штатной сиреной, проблесковыми маячками. Автомобиль снимался в кино «Высоцкий: спасибо, что живой». Несмотря на отсутствие вентиляции фургон предлагают за 400 000 рублей.

Татьяна Рязанская