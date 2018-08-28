Последний родстер Pagani Huayra назвали в честь птицы - Gyrfalcon

Автопроизводитель Pagani собрал последний экземпляр Huayra, который назвал в честь кречета, самого быстрого представителя соколиных. Презентация гиперакара Gyrfalcon прошла в рамках конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Последний гиперкар Pagani Huayra построили в честь кречета. Модель получила необычный окрас кузова, в котором выделяются акценты тёмно-синего и золотистого цвета. Помимо необычной покраски гиперкар получил изображения кречета на картах дверей и подголовниках.

Уникальный Pagani Huayra Gyrfalcon был сделан на заказ, однако кто заказал модель неизвестно. Техническое оснащение последнего экземпляра также не разглашаются. Стоит отметить, что у обычной модели под капотом установлен наддувной мотор объемом 6,0 литра с отдачей в 764 «лошади». В качестве трансмиссии предлагают только механическую КПП на семь скоростей.

Татьяна Рязанская