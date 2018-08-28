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| | «Развод наоборот»: На трассе М4 «Дон» неадекватный мужчина бьет машины и предлагает деньги

«Развод наоборот»: На трассе М4 «Дон» неадекватный мужчина бьет машины и предлагает деньги

Сегодня, 07:41

Оказывается, на трассе есть не только мошенники, жаждущие «обобрать» путешественников, но и люди, которые, наоборот, готовы предложить денег.

Воронежский водитель рассказал в сети о необычной ситуации, с которой он столкнулся на М4 «Дон». Как пишет автомобилист в соцсети «ВКонтакте», утром 27 августа он ехал по автодороге М4 «Дон», а на 520-м км странный мужчина бросил в его машину камень.

Когда водитель остановился, хулиган не стал убегать, а извинился и предложил возместить ущерб. При этом он сразу же начал целиться в другие автомобили.

По словам водителя, он «взбодрил придурошного перцем», но не стал его преследовать из-за нехватки времени. Другие автомобилисты, привыкшие к тому, что обычно мошенники и попрошайки пытаются добраться до их денег, сильно удились подобному поведению неадекватного мужчины.

«А для каких целей он это делал?», «Не понял я прикол, кидает в машины, а потом деньги предлагает, это как?», «Какой-то развод наоборот», – написали пользователи в комментариях к посту.


Яна Васильева

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