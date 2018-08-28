Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

Мнения

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах Филипп Киркоров сыграет самого себя в фильме «Гранд» Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц»
| | На ММАС-2018 дебютирует первый в России спорт-прототип

На ММАС-2018 дебютирует первый в России спорт-прототип

Сегодня, 07:00

Отечественные разработчики привезут на Московский автосалон обновленный спорт-прототип Fenix, являющийся первой в России гоночной машиной класса CN.

Инженерно-гоночная команда Московского Политеха Moscow примет участие в ММАС-2018. Она привезет на выставку обновленный спорт-прототип Fenix. Машина стала первым в России автомобилем класса CN. Первыми новинку увидят представители прессы. Для них презентация болида начнется 29 августа в 17:00.

Спорт-прототип Fenix уже показал себя как достойный соперник в серии Russian Endurance Challenge 2018 (4-часовая гонка на выносливость). Машина боролась за победу с болидами BMW, Mercedes, Ligier и Lamborghini. О технических характеристиках автомобиля разработчики расскажут на ММАС-2018.

 

 

Ближайшей гонкой для модифицированного Fenix станет Russian Endurance Challenge в Казани. 15 сентября машина станет на трек KazanRing вместе с соперниками из Radical, Ligier, Lamborghini разных классов.


Иван Головин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Вместо Ravon на ММАС-2018 представят Iran Khodro
Вместо Ravon на ММАС-2018 представят Iran Khodro

До Московского автосалона осталось всего пару дней, а список его участников до сих пор окончательно не сформирован. Так, ожидалось, что на ММАС-2018 приедет…

На автосалон в Монако российская компания привезла прототип спорткара BR1
На автосалон в Монако российская компания привезла прототип спорткара BR1

Компания BR Engineering из России продемонстрировала второй прототип спорткара BR1 во время автосалона Top Marques. Данное автошоу в Монако проходит с 19 по…

На выставке ММАС 2018 покажут три новинки Lifan для России
На выставке ММАС 2018 покажут три новинки Lifan для России

Китайский автопроизводитель представит на Московском автосалоне компактвэн, кроссовер и электрокар. Выставка начнется 29 августа, но в этот день на нее смогут…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости