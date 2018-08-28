На ММАС-2018 дебютирует первый в России спорт-прототип

Отечественные разработчики привезут на Московский автосалон обновленный спорт-прототип Fenix, являющийся первой в России гоночной машиной класса CN.

Инженерно-гоночная команда Московского Политеха Moscow примет участие в ММАС-2018. Она привезет на выставку обновленный спорт-прототип Fenix. Машина стала первым в России автомобилем класса CN. Первыми новинку увидят представители прессы. Для них презентация болида начнется 29 августа в 17:00.

Спорт-прототип Fenix уже показал себя как достойный соперник в серии Russian Endurance Challenge 2018 (4-часовая гонка на выносливость). Машина боролась за победу с болидами BMW, Mercedes, Ligier и Lamborghini. О технических характеристиках автомобиля разработчики расскажут на ММАС-2018.

Ближайшей гонкой для модифицированного Fenix станет Russian Endurance Challenge в Казани. 15 сентября машина станет на трек KazanRing вместе с соперниками из Radical, Ligier, Lamborghini разных классов.

Иван Головин