Путешественник проехал 16 000 км на Nissan Leaf

Марек Каминский проехал на электромобиле Nissan Leaf от Польши до Японии, преодолев 16 000 км. Путешественник выехал из города Закопане, его маршрут пролегал через два континента и восемь стран, включая Россию.

Полярник Марек Каминский стал первым и единственным в мире человеком, который всего за один год покорил сразу оба полюса. На этот раз он поехал на Nissan Leaf через Литву, Беларусь, Россию, Монголию, Китай и Южную Корею в Токио. Всего на поездку ушло 60 дней.

Каминский хотел доказать, что на электрокаре можно отправляться в долгие поездки. По его словам, даже вдали от цивилизации можно отыскать способы подзарядить автомобиль. С собой полярник взял набор зарядных устройств и кабелей, которые дают возможность зарядить машину от сети с силой тока от 6 до 25 ампер. При максимальном значении на зарядку уходило около 4-5 часов.

Напомним, премьера Nissan Leaf второго поколения состоялась в сентябре минувшего года. Автомобиль получил 150-сильный электродвигатель и литиевый аккумулятор на 40 кВт/ч. Запас хода модели составляет 378 км.

Яна Васильева