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| | Путешественник проехал 16 000 км на Nissan Leaf

Путешественник проехал 16 000 км на Nissan Leaf

Сегодня, 06:00

Марек Каминский проехал на электромобиле Nissan Leaf от Польши до Японии, преодолев 16 000 км. Путешественник выехал из города Закопане, его маршрут пролегал через два континента и восемь стран, включая Россию.

Полярник Марек Каминский стал первым и единственным в мире человеком, который всего за один год покорил сразу оба полюса. На этот раз он поехал на Nissan Leaf через Литву, Беларусь, Россию, Монголию, Китай и Южную Корею в Токио. Всего на поездку ушло 60 дней.

Каминский хотел доказать, что на электрокаре можно отправляться в долгие поездки. По его словам, даже вдали от цивилизации можно отыскать способы подзарядить автомобиль. С собой полярник взял набор зарядных устройств и кабелей, которые дают возможность зарядить машину от сети с силой тока от 6 до 25 ампер. При максимальном значении на зарядку уходило около 4-5 часов.

 

 Напомним, премьера Nissan Leaf второго поколения состоялась в сентябре минувшего года. Автомобиль получил 150-сильный электродвигатель и литиевый аккумулятор на 40 кВт/ч. Запас хода модели составляет 378 км.


Яна Васильева

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