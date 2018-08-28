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| | Экс-дизайнер Mazda превратил суперкар Lamborghini Gallardo в Salaff C2

Экс-дизайнер Mazda превратил суперкар Lamborghini Gallardo в Salaff C2

Сегодня, 05:00

Компания Salaff, принадлежащая экс-дизайнеру Mazda Карлосу Салаффу, провела на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич презентацию своего первого серийного автомобиля. Им стал суперкар C2, представляющий собой переделанный Lamborghini Gallardo.

Господин Салафф назвал новинку «аналоговым» суперкаром. По словам главы компании, при создании такой модели он вдохновлялся чертами Ferrari 330 P4, Peugeot 905 и Porsche 917. Кроме того, в C2 можно увидеть сходство с Lamborghini Veneno.

Автомобиль получил новый карбоновый кузов. Также машину-донора оснастили доработанной подвеской, индивидуальными дроссельными заслонками и механической трансмиссией, которая пришла на смену 6-ступенчатому «роботу». Под нестандартной крышкой с шестиугольниками скрывается атмосферный мотор V10.

 

Для отделки салона использовались натуральная кожа и алькантара. Новый Salaff C2 выпустят лимитированным тиражом, стоимость автомобиля, к сожалению, пока не раскрывается. Отметим, что Карлос Салафф планирует создать ещё три модели, а именно C1 в стилистике формульных болидов 60 и 80-х годов, а также двухместный высокопроизводительный автомобиль C3.


Яна Васильева

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