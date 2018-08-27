Власти стабилизировали цены на нефть, но предупредили о грядущем подорожании

В стране со вторым именем «безноколонка» растут цены на бензин. Власти объясняют по-разному, но этим причинам не доверяет население.

И падением курса рубля, и ценой на нефть, и большой прибылью АЗС оправдывают власти рост цен на топливо. Из-за внешних факторов нефть стало выгоднее экспортировать. Соответственно на внутренний рынок поступать стало меньше. Как результат резкий скачок цен в апреле-мае. Мало говорят ещё об одном факторе – акциз. Что такое акциз вообще? Это косвенный налог на товары внутреннего рынка, который наполняет казну государства.

Ввиду скачка цен на бензин и дизель в апреле-мае этого года правительство вынужденно пошло на уменьшение того самого акциза. Другими словами – уменьшило доход в бюджет. Таким способом власти стабилизировали розничные цены на бензин и дизель. Кроме того, ФАС даже рекомендовала уменьшать экспорт.

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью СМИ заявил, что с января 2019 года акциз вернут на прежний уровень. Соответственно, оптовая цена на бензин и дизель опять вырастет. Значит и цена на заправках поднимется. Козак уверяет, что у правительства есть механизмы сдерживания роста цен, но фактически власти предупредили о грядущем подорожании топлива, которое станет если не «новогодним сюрпризом», то уж точно дорогостоящим «подарком под елкой» для россиян. Одним из механизмов сдерживания является снижение налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятий (НПЗ) в виде отрицательного акциза.

Но осенью часть НПЗ уходит на плановый ремонт и поставлять продукцию не смогут. Значит, объём поставляемых нефтепродуктов на внутренний рынок снова уменьшится, и ситуация апреля-мая рискует повториться. Правительство, надеются эксперты, подготовится и справится осенью со скачком цен. Очередное повышение цен на топливо ждет россиян только в январе 2019 - из-за роста акциза опять возникнет риск повышений цен на заправках.