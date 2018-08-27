Кроссовер Geely Vision X3 представлен в юбилейной версии

Ровно год назад китайцы начали продажи компактного кроссовера Geely Vision X3. Накануне в честь этого была выпущена юбилейная версия паркетника.

Юбилейный Geely Vision X3 обзавелся оранжевыми накладками на защитном кузовном обвесе. На радиаторной решетке автомобиля появилась вставка тоже оранжевого цвета. Пороги машины дополнены металлическими пластинами, а на багажной двери новинки появился шильдик с названием спецсерии кроссовера.

В салоне юбилейного кроссовера Geely Vision X3 использована серая кожа. Элементы интерьера автомобиля получили оранжевые акценты. Напомним, Geely Vision X3 в портфеле кроссоверов марки стоит на ступень выше компактного Vision X1. X3 имеет габариты 4005х1760х1589 мм при колесной базе в 2480 мм.

Моторный отсек Geely Vision X3 занимает мотор 1.5 отдачей 105 л.с. Пару ему составляет 4-АКПП. Кроссовер существует только в моноприводном исполнении. Geely Vision X3 оснащен мультифункциональным рулем, таким же как в флагманском Atlas.

В салоне машины установлена система мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином. Автомобиль оборудован системой стабилизации, камерой заднего вида, парктроником и так далее. Паркетник поставлен на 17-дюймовые колесные диски. Юбилейный Geely Vision X3 продается в Китае за 67 900 юаней (669 000 рублей).

Иван Головин