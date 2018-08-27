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| | Вместо Ravon на ММАС-2018 представят Iran Khodro

Вместо Ravon на ММАС-2018 представят Iran Khodro

Сегодня, 18:23

До Московского автосалона осталось всего пару дней, а список его участников до сих пор окончательно не сформирован. Так, ожидалось, что на ММАС-2018 приедет узбекский Ravon, но вместо него дебютирует Iran Khodro.

29 августа стартует Московский автосалон. До мероприятия остались считанные дни, но список его участников меняется до сих пор. Ранее ожидалось, что в ММАС-2018 примет участие узбекский автопроизводитель Ravon, однако теперь он заявил о том, что не приедет на выставку. При этом, на автобиеннале свою продукцию покажет иранская компания Iran Khodro.

Напомним, Ravon планировал привезти на Московский автосалон новый кроссовер и рестайлинговый R4. Причина отказа узбекского бренда от участия в ММАС-2018 не уточняется.

 

К слову, отечественный потребитель уже знаком с продукцией Iran Khodro, так как эта компания с 2004 по 2009 годы реализовывала в РФ модель Samand. Стоит полагать, что теперь иранцы снова хотят попробовать работать в России. При этом неизвестно, какие модели они привезут на выставку в Москву.


Иван Головин

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