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| | Платят только россияне: Иностранцам не приходят «письма счастья» с М4 «Дон»

Платят только россияне: Иностранцам не приходят «письма счастья» с М4 «Дон»

Сегодня, 15:37

Пользователи соцсетей уверяют, что иностранным гражданам, прокатившимся по российским трассам с ветерком, не стоит бояться штрафов ГИБДД. «Письма счастья» попросту не доходят по их месту жительства.

В социальной сети «ВКонтакте» белорусский водитель поинтересовался, придёт ли ему штраф за то, что он на некоторых участках трассы М4 «Дон» по дороге в Крым превышал скорость. В частности, автомобилист хотел узнать, фиксируют ли такое нарушение камеры, если у машины иностранные номера.

«Расслабьтесь, ничего не придёт!», «Если номера белорусские, то нет», «Приходят штрафы в Беларусь. Но процент дошедших крайне мал. Одно из 10», – отметили пользователи.

Получается, что штрафы с камер видеофиксации платят только россияне? Справедливости ради стоит сказать, что автомобилисты с российскими номерами также могут превышать скорость на трассах Беларуси без риска получить «письма счастья». Дело в том, что хотя камеры и распознают иностранные номерные знаки, у ГИБДД РФ нет доступа к базе данных ГАИ Республики Беларусь и наоборот. Как следствие, у стражей порядка нет информации об автовладельце, нарушившем скоростной режим.

То же самое относится к Казахстану и другим странам Таможенного союза. Ещё в 1997 году эти государства подписали конвенцию о взаимном признании шести нарушений, которые могут фиксировать инспекторы. Примечательно, что в их число не вошло превышение скорости.

Вместе с тем ещё в прошлом году в Госавтоинспекции РФ заговорили о возможном ужесточении контроля за нарушителями ПДД с иностранными регистрационными знаками.


Яна Васильева

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