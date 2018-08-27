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| | Морковка и «бодрящие пузырьки»: Автомобилисты рассказали, как не уснуть за рулем на М4 «Дон»

Морковка и «бодрящие пузырьки»: Автомобилисты рассказали, как не уснуть за рулем на М4 «Дон»

Сегодня, 15:08

Некоторые уверены, что поедание морковки за рулём - залог бодрости во время длительного путешествия по федеральным трассам. 

Один из водителей в сообществе трассы М4 «Дон» в социальной сети «ВКонтакте» спросил у соотечественников, как они справляются с сонливостью за рулем. По его словам, он уже много лет водит автомобиль, но до сих пор не нашел эффективного решения проблемы.

На вопрос автомобилиста откликнулось много водителей. Многие рекомендуют выходить на свежий воздух, пить кофе или чай, а также употреблять черный шоколад.

Один из пользователей интернета утверждает, что ему с сонливостью за рулем помогает бороться морковка. Мужчина заявил, что как только начинает засыпать во время вождения, ест корнеплоды, что, по его словам, и уснуть не дает, и для глаз полезно, и вкусно. Предупредим, что наука с этим не согласится, так как ранее было доказано, что употребление большого количества морковки наоборот вызывает сонливость.

Другой пользователь интернета рекомендует употреблять семечки или конфеты, как это делают водители автобусов и дальнобойщики. Также автомобилист с М4 «Дон» посоветовал пить сильногазированную воду, утверждая, что от сонливости спасают «бодрящие пузырьки». Не менее забавным способом стал совет есть твёрдые сухари или сушки. «Отдаёт по мозгам так, что спать расхочется» - поясняют опытные водители.

Еще один автомобилист заявил, что лучше всего просто высыпаться. Для этого на трассе М4 «Дон» есть заправочные станции с камерами наблюдения.


Иван Головин

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