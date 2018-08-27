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| | Renault анонсировала модели, которые покажут на автосалоне в Москве

Renault анонсировала модели, которые покажут на автосалоне в Москве

Сегодня, 14:05

Представители марки Renault в России рассказали, какие автомобили французская компания собирается презентовать на Московском автосалоне, который откроется для прессы уже 29 августа.

Ранее компания анонсировала премьеру абсолютно нового SUV под названием Arkana. О новинке известно лишь то, что она относится к С-классу. В Москве также дебютирует линейка с внедорожным характером Stepway. В неё вошли рестайлинговый Sandero, грузопассажирская модель Dokker и седан Logan.

Все кросс-версии этих моделей с приставкой Stepway в названии отличаются ярким дизайном, защитным обвесом из пластика и увеличенным до 195 мм клиренсом. Все автомобили укомплектованы новым мультимедийным комплексом MediaNav 4.0.

Новые Renault Logan Stepway и Sandero Stepway будут предложены в модификации Stepway City, которая получила бесступенчатую КПП CVT X-Tronic. Продажи таких новинок должны стартовать уже этой осенью, Dokker Stepway начнут предлагать в России с начала следующего года.

По данным агентства «АВТОСТАТ» россияне за семь месяцев нынешнего года приобрели 81 362 автомобиля Renault, что на 13% лучше прошлогоднего результата.


Яна Васильева

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