Mercedes-Benz показал 750-сильный электромобиль EQ Silver Arrow

Компания Mercedes-Benz показала прототип родстера EQ Silver Arrow с одним посадочным местом на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Машина выполнена в стилистике W125 образца 1937 года.

Новый Mercedes-Benz EQ Silver Arrow получил вместо бензинового V12 полностью электрическую установку, способную развивать 750 лошадиных сил. Автомобиль способен преодолеть до 400 км пути без подзарядки. В основу модели легла платформа MEG, а окрашенный в серебристый кузов изготовили из карбона.

Скорее всего, подобную силовую установку применят на большой электромобиле, который разместится на вершине линейки EQ. Ожидается, что новинка, которая выйдет уже через два года, получит имя EQ S.

Прототип Mercedes-Benz EQ Silver Arrow длинной в 5,3 м получил фары в духе моделей EQ, спойлер и 24-дюймовые диски колёс. В футуристическом салоне для отделки использовались кожа и дерево. Также следует упомянуть цифровую панель приборов и руль с сенсорным дисплеем.

Яна Васильева