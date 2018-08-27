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| | На трех мостах трассы М7 «Волга» в Нижегородской области ограничили движение до конца января

На трех мостах трассы М7 «Волга» в Нижегородской области ограничили движение до конца января

Сегодня, 12:45

Предпринятые меры связаны ремонтными работами и продлятся пять месяцев до 30 января следующего года.

 

Информация об этом сообщают сотрудники дорожного управления. На трех мостах трассы М7 «Волга» в Нижегородской области временно ограничили перемещение транспорта из-за запланированных работ на переправах в Кстовском и Володарском районах. Площадь движения машин сужена до двух полос. Скорость езды на данном участке не должна превышать 40 километров в час. На трассе М7 «Волга» полностью восстановится движение к 1 февраля следующего года.

В Нижегородской области 4 августа ограничили перемещение по Мызинскому мосту. Данная мера обошла стороной пассажирский транспорт и строительную технику, которую применяют для работ на переправе. С 1 сентября по Мызинскому мосту запустят движение легковесных машин по четырем полосам.


Домбровский Сергей

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