В проекте «Кортеж» для Путина появится новая модель

Специалисты НАМИ начали разрабатывать в рамках проекта «Кортеж» компактный кроссовер. Об этом журналистам рассказал Юрий Черненко, глава Центра стиля НАМИ.

Линейка представительских автомобилей для первых лиц государства расшириться за счёт нового кроссовера, который будет выполнен в той же стилистике, что и уже существующие модели проекта. По словам господина Черненко, работа над дизайном новинки уже завершилась, на данный момент все элементы дорабатываются с конструкторами.

Кроссовер в базовом исполнении получит пять посадочных мест, а более дорогие модификации будут семиместными. На сегодня в рамках проекта были созданы минивэн под названием Arsenal, а также лимузин и седан Senat.

В 2019 году планируется завершить работы над большим внедорожником Komendant. Помимо этого, проект предусматривает создание мотоцикла сопровождения, который выпустят под брендом «ИЖ».

Публичная презентация седана и лимузина «Кортеж» состоится уже 29 августа на автовыставке в Москве. На рынке автомобили будут предлагаться под маркой Aurus.

Яна Васильева