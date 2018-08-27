Daimler раскрыл дату премьеры электрокросса Mercedes-Benz EQC

Немецкая компания Mercedes-Benz, принадлежащая Daimler, готовит к презентации свой первый кроссовер с полностью электрической установкой, который получил имя EQC. На данный момент в сеть попал тизер грядущего автомобиля и раскрыл дату его дебюта.

Уже 4 сентября текущего года в Стокгольме публично представят серийный вариант электрокроссовера Mercedes-Benz EQC. Концепт-кар Generation EQ, послуживший основой для новинки, дебютировал ещё два года назад в Париже.



Такой автомобиль оснащался двумя электродвигателями (по одному на каждую ось), суммарная мощность которых составляла 408 лошадиных сил при 700 Нм. С такими агрегатами кроссовер ускорялся до первых 100 км/ч менее чем за 5,0 с. Ёмкость литий-ионных батарей достигала 70 кВт/ч, а запас хода составлял 500 км. Пока неизвестно, какими окажутся характеристики серийного Mercedes-Benz EQC.

В настоящее время немецкий автопроизводитель распространил тизерный видеоролик с анонсом премьеры кроссовера. Судя по видео, в целом прототип сохранит прежний силуэт, но некоторые детали экстерьера будут пересмотрены.

Яна Васильева