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| | Аналитики заявили об убыточности Tesla Model 3

Аналитики заявили об убыточности Tesla Model 3

Сегодня, 10:43

Илон Маск наконец-то дождался момента, когда Tesla Model 3 начала выпускаться с теми темпами, которые он обещал еще несколько месяцев назад, вот только производство электрокара приносит миллиардеру колоссальные убытки, о чем говорят аналитики Consumeraffairs.

В аналитическом агентстве Consumeraffairs на основе отчета UBS специалисты пришли к выводу, что каждый проданный электрокар Tesla Model 3 приносит производителю убытки в 5,9 тысячи долларов. При этом эксперты уточняют, что убыточной является только базовый вариант машины, который стоит 35 000 долларов. В целом, компания Илона Маска зарабатывает на Model 3 не более 30% от ее стоимости.

Напомним, еще в начале года Илон Маск обещал, что Tesla Model 3 будет выпускаться в количестве не менее 5 000 единиц в неделю. На деле, американцам удавалось собирать не более 2,5 тысячи автомобилей. Недавно в Tesla сообщили, что производитель добился обещаемого Маском темпа сборки Model 3. Более того, в компании заявили, что она намерена выйти на темп в 6 000 электрокаров в неделю. Однако это мало кого порадует, ведь из-за ускорения сборки Tesla Model 3 качество модели значительно снизилось.

 

 

К слову, оно и раньше было не в лучшем виде, и СМИ неоднократно сообщали, что на конвейере «тройки» постоянно выявляется брак. В Tesla Model 3 можно после покупки обнаружить такие неприятности, как большие зазоры между деталями, неаккуратные или недоделанные сварочные швы, отсутствие болтов, а один из покупателей «тройки» недавно получил заказанную им машину, и она имела коричневую дверь, при том, что у нее белый кузов.


Иван Головин

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