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| | Опубликован первый рендер обновленной LADA Granta Sport

Опубликован первый рендер обновленной LADA Granta Sport

Сегодня, 10:37

Компания «АвтоВАЗ» уже давно рассекретила внешний вид рестайлинговой версии стандартного седана LADA Granta FL. Теперь в сети опубликовали рендерное изображение Granta Sport.

К настоящему времени не только раскрыт дизайн обновлённой LADA Granta в кузове седан, но и уже началось производство такого автомобиля. Вместе с этим независимые художники решили пофантазировать на тему того, какой окажется спортивный вариант машины.

При создании изображения с новой LADA Granta Sport дизайнеры взяли за основу «обычный» седан Granta и дореформенную спортивную модификацию. Также специалисты ориентировались на тюнинговый автомобиль Granta с обвесом в Х-стилистике.

Судя по рендеру, новинка должна получить более крупные бампера, характерные пороги, заниженную подвеску и задний спойлер. При этом автомобиль поставят на новые колёса с низкопрофильными шинами.

Презентация LADA Granta FL в разных типах кузова состоится в рамках Московского автосалона, который стартует уже через пару дней. Отметим, что стенд компании «АвтоВАЗ» на данном мероприятии обещает стать одним из самых масштабных.


Яна Васильева

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