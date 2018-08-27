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| | Московский завод Renault возвращается к работе после летних каникул

Московский завод Renault возвращается к работе после летних каникул

Сегодня, 11:58

Московское машиностроительное предприятие французской компании Renault вернулось к работе после четырехнедельных каникул. Пока работники завода были в отпуске, его мощности модернизировали, и теперь они могут принять на конвейер новую модель.

Летние каникулы на московском заводе Renault начались 30 июля. Сотрудников предприятия отправили на заслуженный отдых на четыре недели, и теперь, 27 августа, столичная площадка французской марки сообщила о возобновлении работы.

Уточним, что пока работники московского завода Renault находились на летних каникулах, на предприятии велись работы по модернизации конвейера, который скоро должен принять новую модель. Напомним, ранее сообщалось, что в России появится новый кроссовер от французской марки, который именовали Arkana (можно перевести с латинского как «тайна»).

Через пару дней стартует Московский автосалон, и на этом мероприятии будет представлен Renault Arkana. Подробности кроссовера рассекретят на ММАС, а пока о нем вовсе нет данных.

 

 

Кроссовер Renault Arkana появится на рынке России в 2019 году. Автомобиль окажется в одной линейке с Duster, который уже стал «народным» в РФ, а также с компакт-кроссом Kaptur. Последние две модели, а также Nissan Terrano, стоят на конвейере в Москве.


Иван Головин

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