«На себя посмотрите»: «Халявщик» на платном участке М4 «Дон» рассорил водителей

В комментариях люди разделились на два лагеря, выразив противоположные мнения о «неплательщиках» и платных дорогах в целом.

В сообществе, посвящённом трассе М4 «Дон», жительница Москвы опубликовала фотографии автомобилиста, бесплатно проскочившего через шлагбаум на платном участке, и предложила делиться сообщениями о подобных «гадких людях».

По теме: «Скоро терминалы оплаты купят»: Попрошайки с М4 «Дон» освоили высокие технологии Современные устройства во многом облегчили жизнь, однако они приходят на выручку не только добросовестным гражданам, но и мошенникам-попрошайкам, орудующим на трассе М4 «Дон».

«А давайте постить гадких людей? Регион 750, пусть страна знает героев, которые никогда никому ничем не помогут, а сами всё возьмут», – написала москвичка.

Многие пользователи поддержали женщину, отметив, что у тех, кто таранит шлагбаум или бесплатно протискивается вслед за другой машиной, нет совести. При этом из-за таких «халявщиков» страдают честные водители, так как из-за нехватки средств растёт стоимость проезда по платным дорогам, уверены комментаторы.

Вместе с тем другие уверены, что россияне должны «сказать нет платным дорогам», так как средства, получаемые с них, «разворовываются кучей ублюдков».

Ещё один пользователей упрекнул комментаторов-моралистов в двуличии: «Я уверен просто, что больше половины людей тут сидят с компьютеров с установленной пиратской Виндой, смотрят пиратские фильмы и скачивают музыку через торрент... А тех, кто нахаляву по платникам ездят – осуждают. На себя посмотрите».

Вместе с тем большинство автомобилистов выразили готовность платить за дороги при условии, что они будут качественными.

Яна Васильева