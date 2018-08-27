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| | «Скоро терминалы оплаты купят»: Попрошайки с М4 «Дон» освоили высокие технологии

«Скоро терминалы оплаты купят»: Попрошайки с М4 «Дон» освоили высокие технологии

Сегодня, 08:48

Современные устройства во многом облегчили жизнь, однако они приходят на выручку не только добросовестным гражданам, но и мошенникам-попрошайкам, орудующим на трассе М4 «Дон».

Российские автомобилисты продолжают обсуждать в социальных сетях проблемы, с которыми люди сталкиваются при движении по федеральной автодороге, растянувшейся от Москвы до Новороссийска. В частности, пользователи пишут, что мошенники освоили «высокие технологии».

В сервисе «Яндекс.Навигатор» водители, проезжавшие через село Лосево, которое «прославилось» вечными пробками, могли увидеть сообщение от местного жителя, предлагавшего показать объезд затора по полевым дорогам. Разумеется, за подобную услугу нужно платить, при этом никто не гарантирует, что будет указано верное направление.

Помимо этого, мошенники начали использовать платёжный сервис социальной сети «ВКонтакте», продавая карты с путями объезда в режиме онлайн.

Также к водителям, стоящим в пробках, подходят прилично одетые люди и просят бензин или деньги на него. Однако, судя по сообщениям автомобилистов с описанием попрошаек, к ним подходили одни и те же люди, которые ходят выпрашивать деньги, как на работу. При этом от мошенников уже невозможно отделаться фразой об отсутствии «налички», так как они предлагают перевести средства им на карту.

Жительница Североморска, проезжавшая по М4, рассказала, что с просьбой «сбросить» деньги на банковскую карту к ней обращался пожилой мужчина на бордовом ВАЗ-2104. 

«А к нам девушка на заправке подходила, просила денег на бензин», «А я прям здесь попрошу. Скиньте мне денюшек на карту», «Скоро попрошайки терминалы оплаты купят и можно будет картой рассчитываться», – пишут комментаторы.


Яна Васильева

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