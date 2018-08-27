Вместо платной М-4 «Дон» «Яндекс.Карты» отправляют водителей по бездорожью

В соцсетях автомобилист поделился своим опытом и рассказал, как попытка сэкономить несколько сотен рублей почти «потопила» его автомобиль в песке.

Автомобилист поделился в Сети своими впечатлениями от работы сервиса «Яндекс.Карты». Мужчина захотел объехать платный участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» и обратился к навигатору за помощью. Вместо нормальной дороги приложение отправило водителя сначала по сельской местности с отвратительным дорожным покрытием, а потом и вовсе проложило маршрут по бездорожью.

По словам водителя, таких песчаных насыпей около 7 километров на всём отрезке пути. Автомобилист предостерегает путешественников и предлагает не сворачивать на юг после Воронежа. За дорогой приходится следить намного пристальней, ведь никаких знаков и разделительных полос нет, а на узких участках приходится пропускать встречный автомобиль.

Чтобы не повредить транспортное средство, водители вынуждены ползти как черепахи. Всем желающим повторить манёвр стоит запастись лопатами, ведь на большой скорости автомобиль буквально погрязнет в песке. Врачи отметили, что постоянная тряска во время движения негативно влияет на сосуды нижних конечностей, органы малого таза, почки и межпозвоночные диски.

Яна Белова