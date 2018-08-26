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| | На Московский автосалон приедет четыре модели компании JAC

На Московский автосалон приедет четыре модели компании JAC

Сегодня, 20:00

29 августа текущего года открывается Московский автосалон. Китайская машиностроительная компания JAC привезет на данную выставку свои четыре модели.

Появилась информация, что на стендах компании выставят кроссоверы JAC S3 и JAC S5, пикап JAC T6 и электрокар JAC iEV7S. На выставке представят ту версию JAC S3, которая уже предлагается у дилеров.

Сообщается, что на автосалон прибудет обновленный кроссовер JAC S5. Многие автомобилисты ожидают выхода на отечественный авторынок рамного пикапа JAC T6. Он появится к концу 2018 года. Подкапотное пространство китайского грузовичка займет 2-литровый дизельный или бензиновый мотор, который приводится в действие МКПП.

Электрохэтчбек JAC iEV7S Может не получить широкую востребованность в России, но несмотря на это обладает одним преимуществом. Дальность хода электрокара составила 320 км.


Дмитрий Павличко
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