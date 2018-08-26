На Московский автосалон приедет четыре модели компании JAC

29 августа текущего года открывается Московский автосалон. Китайская машиностроительная компания JAC привезет на данную выставку свои четыре модели.

Появилась информация, что на стендах компании выставят кроссоверы JAC S3 и JAC S5, пикап JAC T6 и электрокар JAC iEV7S. На выставке представят ту версию JAC S3, которая уже предлагается у дилеров.

Сообщается, что на автосалон прибудет обновленный кроссовер JAC S5. Многие автомобилисты ожидают выхода на отечественный авторынок рамного пикапа JAC T6. Он появится к концу 2018 года. Подкапотное пространство китайского грузовичка займет 2-литровый дизельный или бензиновый мотор, который приводится в действие МКПП.

Электрохэтчбек JAC iEV7S Может не получить широкую востребованность в России, но несмотря на это обладает одним преимуществом. Дальность хода электрокара составила 320 км.

Дмитрий Павличко