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| | Июльские продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 19%

Июльские продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 19%

Сегодня, 05:00

Согласно информации, распространенной на просторах интернета специалистами «АВТОСТАТ», в июле в РФ продали 2 939 китайских автомобилей. Этот результат на 19% выше показателей годичной давности.

Самым востребованным китайским брендом в России считается Lifan, который обладает долей в 45%. За указанный период дилеры Lifan смогли сбыть 1315 экземпляров (+1%). На второй позиции разместился Chery (404 штуки, +17%). ТОП-3 замыкает Zotye (281 единица, +480%).

В ТОП-5 вошли Haval (259 ед., +85%) и Geely (217 шт., -4%). В ТОП-10 самых продаваемых поднебесных машин попали Changan (184 ед., +94%), FAW (125 шт., +260%), DFM (119 ед., +260%), Hawtai (21 шт., +350%) и Brilliance (14 ед., +17%). За семь месяцев нынешнего года продажи автомобилей, привезенных из КНР, составили 19 000 транспортных средств, что на 17% больше количества, проданного за аналогичный период 2017 года.


Дмитрий Павличко
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