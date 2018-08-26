«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу «Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой «Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию
| | Рыбинский лихач покалечил своего пассажира

Рыбинский лихач покалечил своего пассажира

Сегодня, 16:01

Ночью в Рыбинске произошел дорожный инцидент, в котором водитель автомобиля не пострадал, но сильно досталось его пассажиру. По факту ДТП ведется разбирательство.

МЧС по Ярославской области проинформировало, что в полночь в Рыбинске на улице Качалова, возле дома №48 произошло ДТП. Предварительная версия инцидента гласит, что водитель автомобиля LADA Largus потерял управление транспортным средством, в результате чего оно съехало в кювет.

Водитель машины не пострадал, однако был серьезно травмирован пассажир рыбинского лихача. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение. О его текущем состоянии нет информации. По факту инцидента инициирована проверка.


Иван Головин
Новости по теме
В ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель внедорожника Land Rover под Воронежем
В ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель внедорожника Land Rover под Воронежем

Основная версия трагедии гласит, что молодой мужчина вывел транспортное средство на встречную полосу, где не разминулся с грузовой машиной.

В Тверской области водитель напился сразу после ДТП
В Тверской области водитель напился сразу после ДТП

В понедельник 6 августа в Тверской области произошло ДТП. Когда на место аварии приехали сотрудники ГИБДД, оказалось, что водитель находится в нетрезвом…

В столкновении школьного автобуса с грузовиком в США пострадали почти 20 детей
В столкновении школьного автобуса с грузовиком в США пострадали почти 20 детей

В США водитель школьного автобуса уснул за рулем во время движения. Это привело к столкновению машины с грузовиком. По факту происшествия ведется…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости