Рыбинский лихач покалечил своего пассажира

Ночью в Рыбинске произошел дорожный инцидент, в котором водитель автомобиля не пострадал, но сильно досталось его пассажиру. По факту ДТП ведется разбирательство.

МЧС по Ярославской области проинформировало, что в полночь в Рыбинске на улице Качалова, возле дома №48 произошло ДТП. Предварительная версия инцидента гласит, что водитель автомобиля LADA Largus потерял управление транспортным средством, в результате чего оно съехало в кювет.

Водитель машины не пострадал, однако был серьезно травмирован пассажир рыбинского лихача. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение. О его текущем состоянии нет информации. По факту инцидента инициирована проверка.

Иван Головин