Мировый авторынок в июле вырос на 1,9%

Июльские продажи во всем мире составили 7 500 000 экземпляров, что на 1,9% превышает прошлогодние показатели. За семь месяцев текущего года глобальная реализация автомобилей достигла отметки в 55 803 000 штук (+3,3%).

Лидерство на мировом авторынке все также удерживает Китай, где за отчетный период дилеры смогли сбыть 1 886 000 единиц (-3,1%). Второе место в списке самых крупных рынков досталось США (1 369 000 шт., -3%). ТОП-3 закрывает западноевропейский авторынок (1 340 000 ед., +8,8%).

Рынок Восточной Европы достиг показателей в 359 400 автомобилей (+5%). Следует сказать, что отечественный авторынок в июле вырос на 10%, а в Турции авторынок просел на 11,8%. Рынок Южной Америки увеличился на 6,6% (272 800 шт.). Далее в перечне наиболее крупных авторынков стоит назвать Японию (437 100 шт., +3,5%), Канаду (175 300 ед., -3,4%) и Южную Корею (151 600 шт., +4,2%).

Дмитрий Павличко