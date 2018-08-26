«Фейковые крымчане»: В Сети раскрыли банду «попрошаек» с М4 «Дон»

«Разводилы» попрошайничают на подъезде к Крыму, а также устраивают «диверсии» в районе Лосево.

Один из жителей Петербурга рассказал в социальных сетях о неприятных моментах поездки в Крым из Северной столицы. Автомобилист по имени Сергей поведал, что отправился в путешествие по федеральной трассе М4 «Дон».

По словам автомобилиста, во время поездки по Кубани ему довелось повстречаться с мошенниками. Дорожные «разводилы» рассказывают, что им нужны деньги на топливо.

На одной из АЗС после Краснодара Сергей повстречал мошенника на иномарке Toyota. Питерец рассказал, что машины вышел мужчина, и подошел к нему. Незнакомец, не глядя рассказчику в глаза, сообщил следующее: «Едем из Крыма, ехать далеко еще, мы неместные». Сергей понял, что «фейковые крымчане» его попытаются «развести», и он ушел от дальнейшего диалога. Мошенники пытались выпросить у водителя бензин или хотя бы деньги.

Примечательно, что мошенников, «работающих» в Лосево, можно увидеть в районе Краснодара. Здесь они попрошайничают, клянча бензин и деньги. Они же устраивают «диверсии» на Лосево.

В Сети раскрыли целую банду «попрошаек» с М4 «Дон». Хэтчбек Toyota, владелец которого выпрашивает бензин под Краснодаром, очень часто «ломается» в районе Лосево, а сообщники разводил предлагают автомобилистам за деньги показать пути объезда. Примечательно, что заторы на М4 «Дон» также устраивали старые «Жигули» и белый хэтчбек Hyundai - эти же автомобили «изнемогают» от нехватки бензина под Краснодаром.

Иван Головин