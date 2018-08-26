Ученые: дорогие авто приводят к раку кожи

Ученые пришли к выводу, что езда в дорогих автомобилях может привести к раку кожи. Причиной опасного заболевания являются лобовые стекла плохого качества, которые пропускают ультрафиолетовые лучи и увеличивают риск образования опухолей.

Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу увеличивает риск развития рака. Специалисты проверили множество автомобильных марок на самые качественные фронтальные стекла.

Неожиданно самыми опасными для потребителей оказались премиальные автомобили Mercedes-Benz и BMW. Автомобили немецких марок оснащены стеклами с наименьшим уровнем защиты от ультрафиолета – 60%. С показателем в 64% оказались авто премиальной Audi.

Другие автомобили показали лучшие результаты. Специалисты отметили, что стекла Lexus обеспечивают защиту в 96%. Примечательно, что в России ежегодно 9 000 человек получают диагноз рак кожи в самой сложной форме.

Татьяна Рязанская