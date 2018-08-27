У экстремального Ferrari 488 Pista Spider убрали крышу

На Конкурс элегантности в Пеббл-Бич привезли открытую версию итальянского суперкара Ferrari 488 Pista Spider. Это уже 50-й по счету, юбилейный «Дроптоп» бренда.

Подкапотное пространство экстремального суперкара Ferrari 488 Pista Spider занимает 8-цилиндровый мотор объемом 3,9 литра с производительностью 720 лошадиных сил. Такой агрегат три года подряд получал титул «Двигатель года».

Открытый вариант исполнения Ferrari 488 Pista Spider потяжелел на 91 кг, что никак не сказалось на динамических параметрах. До первой «сотни» суперкар берет разгон за 2,85 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.

Помимо съемного верха Ferrari 488 Pista Spider снабдили ливреей с полосой, которая протянулась по всему кузову. Салон характеризуется отделкой карбоном, алькантарой и кожей. Еще автомобиль обустроили 20-дюймовыми колесными дисками. Также можно заказать колесные диски из углеродного волокна. Цена на открытый Ferrari 488 Pista Spider пока держится в секрете, но видимо новинка будет стоить дороже купе.

Дмитрий Павличко