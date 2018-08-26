В Воронежской области на трассе опрокинулся Volkswagen

В Богучарском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Сообщается, что в 6:00 утра на автодороге перевернулся автомобиль марки Volkswagen. На месте автокатастрофы поработали сотрудники экстренных служб, которые достали потерпевшего из покореженного автомобиля. От полученных ранений парень умер на месте до прибытия медиков.





В причинах данного ДТП разбираются прибывшие правоохранители. Всем автомобилистам работники ГИБДД напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД, так как от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

Дмитрий Павличко