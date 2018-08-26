«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию «Продаю Бузильду, недорого»: 27 августа Ольга Бузова выпускает новую песню «Не позорься, пожалуйста»: Фанаты высмеяли «потасканный» вид Джастина Бибера Катю Лель застали в гримёрке с Лепсом Просто не узнать: Игорь Николаев без фотошопа и фильтров показал Аллу Пугачёву Инсайдер: Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса» Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе
| | В Воронежской области на трассе опрокинулся Volkswagen

В Воронежской области на трассе опрокинулся Volkswagen

Сегодня, 13:57

В Богучарском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Сообщается, что в 6:00 утра на автодороге перевернулся автомобиль марки Volkswagen. На месте автокатастрофы поработали сотрудники экстренных служб, которые достали потерпевшего из покореженного автомобиля. От полученных ранений парень умер на месте до прибытия медиков.


В причинах данного ДТП разбираются прибывшие правоохранители. Всем автомобилистам работники ГИБДД напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД, так как от этого зависит жизнь и здоровье граждан.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Полиция задержала водителя, на смерть задавившего пьяного мужчину под Воронежем
Полиция задержала водителя, на смерть задавившего пьяного мужчину под Воронежем

В воскресенье, 12 августа Подгоренском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в 22:00 на пятом километре…

В Воронежской области автомобиль ДПС опрокинулся при погоне
В Воронежской области автомобиль ДПС опрокинулся при погоне

В Воронежской области произошел дорожный инцидент с участием автомобиля дорожно-патрульной службы. Такой информацией поделился пресс-центр регионального ГУ МВД.

В Мордовии в ДТП на мотоцикле разбились два подростка, один погиб
В Мордовии в ДТП на мотоцикле разбились два подростка, один погиб

В Старошайговскоми районе республики Мордовии произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В результате дорожной аварии погиб 14-летний…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости