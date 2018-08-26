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| | Составлен ТОП-5 популярных кроссоверов на электротяге

Составлен ТОП-5 популярных кроссоверов на электротяге

Сегодня, 13:46

Продажи электрокаров на мировом рынке продолжают расти, что свидетельствует о переходе с ДВС к экологичным машинам. Поскольку популярность кроссоверов также велика, специалисты составили ТОП-5 моделей на электротяге.

Возглавил ТОП-5 кроссоверов на электротяге Jaguar I-Pace. Специалисты считают, что модель возглавит сегмент внедорожников, поскольку имеет отличную внешность, высокое качество и достаточно богатое оснащение. Уже в 2019 году электрический кроссовер приедет в Россию.

Второе место специалисты отдали Tesla Model X, который остается самым современным, несмотря на то, что был первым кроссовером с электромотором. Модель в РФ предлагают за 12 млн рублей. Третье место досталось Hyundai Kona Electric, который предлагают в Норвегии за 2,4 млн рублей с моторами на 135 или 204 л. с. и запасом хода на 300 км.

 

 

На четвертой строчке оказался Audi e-Tron с роскошным оснащением, который еще не появился на рынке. Модель получит мощный двигатель с запасом хода на 500 км. Замыкает ТОП-5 кроссоверов на электротяге Mercedes-Benz EQ C с подобными характеристиками, который также еще не поступил в продажу.


Татьяна Рязанская
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