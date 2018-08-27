Новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT подготовили к премьере

Серийный вариант исполнения чешского купеобразного кроссовера Skoda Kodiaq GT опять засветился на шпионских фотографий, но уже без камуфляжной пленки. По всей видимости, новинка уже готова к премьере, которая состоится 31 августа на автосалоне в Чэнду.

Раньше фотографии нового кросс-купе Skoda Kodiaq GT обнародованы в базе министерства промышленности КНР. Новинка обзавелась немного переделанным передним бампером, пересмотренной радиаторной решеткой и полностью обновленной задней частью с пологой линией наклона крыша. Также автомобиль снабдили иными фонарями, другим задним бампером с парой выхлопных труб и надписью «Skoda», начертанной на пятой двери.

Размеры Skoda Kodiaq GT составляют 4634X1649X1883 мм, а величина колесной базы достигла 2 791 миллиметров. Салон новинки рассчитан на пять человек.

Подкапотное пространство нового Skoda Kodiaq GT занимает 2-литровый турбоагрегат, генерирующий 186 и 220 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-скоростной роботизированной КПП с системами полного и переднего привода. Тестовое производство нового кросс-купе запустят на СП SAIC и Volkswagen. На рынок новый Skoda Kodiaq GT выйдет осенью текущего года.

Дмитрий Павличко