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| | Новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT подготовили к премьере

Новый купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT подготовили к премьере

Сегодня, 07:00

Серийный вариант исполнения чешского купеобразного кроссовера Skoda Kodiaq GT опять засветился на шпионских фотографий, но уже без камуфляжной пленки. По всей видимости, новинка уже готова к премьере, которая состоится 31 августа на автосалоне в Чэнду.

Раньше фотографии нового кросс-купе Skoda Kodiaq GT обнародованы в базе министерства промышленности КНР. Новинка обзавелась немного переделанным передним бампером, пересмотренной радиаторной решеткой и полностью обновленной задней частью с пологой линией наклона крыша. Также автомобиль снабдили иными фонарями, другим задним бампером с парой выхлопных труб и надписью «Skoda», начертанной на пятой двери.

Размеры Skoda Kodiaq GT составляют 4634X1649X1883 мм, а величина колесной базы достигла 2 791 миллиметров. Салон новинки рассчитан на пять человек.

 

 

Подкапотное пространство нового Skoda Kodiaq GT занимает 2-литровый турбоагрегат, генерирующий 186 и 220 лошадиных сил. Он приводится в действие 7-скоростной роботизированной КПП с системами полного и переднего привода. Тестовое производство нового кросс-купе запустят на СП SAIC и Volkswagen. На рынок новый Skoda Kodiaq GT выйдет осенью текущего года.


Дмитрий Павличко
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