Составлен перечень автомобилей, популярных у европейской молодежи

Эксперты проанализировали европейский авторынок и установили, какие автомобили предпочитает европейская молодежь. Отмечается, что молодые люди, проживающие в Европе, отдают предпочтение автомобилям премиум-класса.

Сообщается, что наиболее востребованным брендом среди европейской молодежи выступает немецкий Mercedes-Benz, а клиенты до 25 лет очень любят седан Mercedes-Benz E-Class. Также в перечне любимых марок молодежи Европы числятся компании BMW, Genesis, Lexus и Porsche.

Однако не у всех имеются средства для приобретения люксовых машин, потому молодые люди предпочитают покупать более доступные машины. Наиболее популярным брендом стала японская Toyota. Следом в перечне фигурируют Honda, Chevrolet, Ford, Subaru, Nissan, GMC, Mazda, Alfa Romeo и Fiat. Среди моделей первенство принадлежит Toyota Yaris. Далее стоит выделить Toyota Aygo, Honda Civic, Toyota C-HR и Honda Fit.

Дмитрий Павличко