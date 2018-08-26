Выпирающая парковка «Жигулей» спровоцировала ссору в Сети

Вокруг отечественного автомобиля разгорелась целая дискуссия.

Одному из воронежских жителей не понравилась выпирающая парковка «Жигулей» возле торгового центра в Железнодорожном районе. Очевидец запечатлел машину и опубликовал снимок в Сети. На кадре видно, что багажник припаркованного железного «коня» выпирает из общего ряда оставленного на стоянке транспорта. В подписи к снимку автор отметил, что водитель заблокировал проезд остальным своей неумелой парковкой. «Мужик, если ты это читаешь - учись парковаться», - написал разгневанный воронежец.

Мнения пользователей на этот счет разделились. Выпирающая парковка авто спровоцировала ссору среди пользователей. Одни посчитали, что водитель не должен так парковаться, другие, наоборот, встали на защиту хозяина «Жигулей», доказывая, что расстояния хватит даже для проезда самой крупногабаритной машины.

Мирослава Донцова