АИ-92 вместо АИ-95: Сколько можно сэкономить?

Нынешние цены на бензин заставляют автолюбителей переходить на более дешевую марку бензина. Но перед этим необходимо проконсультироваться со специалистами автопроизводителя.

У каждого авто имеется инструкция по эксплуатации, где указывается, какой тип бензина должен использоваться в указанном авто. Если же вместо АИ-95 автолюбитель заливает АИ-92, то могут возникнуть проблемы. Интересен тот факт, что если автолюбитель обратится с этой проблемой в авторизованный сервисный центр, то специалисты автоцентра откажут в бесплатном гарантийном обслуживании двигателя, так как автомобилист не выполнил указания завода-изготовителя.

Сообщается, что расход топлива при бензине АИ-92 существенно выше при использовании бензина АИ-95. Динамические параметры авто обычно снимаются на АИ-95, но если производитель разрешил залить в бак автомобиля АИ-92, то могут ухудшиться характеристики машины. Переход на АИ-92 невозможен лишь в том случае, если это рекомендовано заводом-производителем. Но вместе с этим не обходимо бать готовыми к ухудшению динамических параметров.

Дмитрий Павличко