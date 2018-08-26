Жители Лосево валят деревья на путях объезда пробок на М4 «Дон» – соцсети

Желающим объехать пробку в Лосево по лесной дороге стоит знать, что местные жители с бензопилой уже устроили там свой «платный участок».

Предприимчивым «проводникам» не понравилось, что водители самостоятельно нашли альтернативные пути обхода затора и отказываются пользоваться их услугами.

В соцсети рассказали, как жители Лосево валят деревья на путях объезда пробок. На YouTube появилось видео с рассказом автомобилиста, отправившегося в отпуск по трассе М4 «Дон». Мужчина ехал с семьей, поэтому решил выбрать самый быстрый путь объезда нашумевшей пробки в Лосево, доверившись «Яндекс.Навигатору».

Автомобилист показал на карте, где свернул с трассы, чтобы объехать затор. Сначала дорожное покрытие было нормальным, но потом асфальт исчез. На этом месте путешествующих водителей поджидал местный житель с табличкой с надписью «Обведу». Мужчина не обратил внимания на «архаровца», и поехал дальше.

Позднее оказалось, что местный «Сусанин» там находился неспроста – далее на дороге водителей ожидал невероятный «сюрприз». В лесополосе на дороге собралась мини-пробка из десятка автомобилей, которых тоже, судя по всему, вел «Яндекс.Навигатор». Местные жители в это время шли с бензопилой в руках и валили большие деревья, перегораживая проезд по данному маршруту.

Мужчина рассказал, что первое дерево им удалось объехать, а второе водители совместными усилиями отбуксировали с помощью внедорожника. Однако были и те, кто разворачивался и возвращался на трассу, так и не решившись на экстремальный объезд.

В итоге автомобилисту не удалось преодолеть проблемный участок М4 «Дон» так быстро, как хотелось. Он отстал от общего трафика, лишь «накормив» фильтры машины пылью, а также лесных комаров.

Автомобилист подытожил, что объехать пробку в Лосево по лесной дороге можно лишь толпой и с топором. В одиночку поваленные деревья не победить.

Юлия Романова