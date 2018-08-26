«Заправка, выезда с которой нет»: Раскрыта новая мошенническая засада ДПС на М4 «Дон»

Нечистые на руку ДПС-ники организовали новую «кормушку» на федеральной трассе М4 «Дон».

На страницах одного из сообществ для автомобилистов появилось сообщение о том, что на 800-м километре федеральной автодороги М4 «Дон» в сторону юга обнаружена новая засада ДПС. Один из автомобилистов рассказал, что он решил заночевать на ближайшей автозаправочной станции, которая находится неподалёку от поста ДПС.

Водитель отметил, что в потёмках и спросонья довольно сложно сориентироваться в стороне поворота, поэтому он предпринял левый поворот и пересёк сплошную. Примечательно, что необходимый дорожный знак очень плохо виден, а в тёмное время суток рассмотреть его практически невозможно.

«У них там кормушка, камеры висят прямо над злополучным поворотом» – рассказал автомобилист. В итоге водитель признался, что дал взятку ДПС-никами, которые с радостью согласились «замять» дело без протокола.

Другой автомобилист подтвердил, что новая мошенническая засада на М4 «Дон» была раскрыта недавно. Мужчина признался, что впервые видит заправку, выезда с которой попросту нет.

Васисуалий Мурчалов