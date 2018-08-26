«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

Леонардо Ди Каприо пришёл на вечеринку без Камилы Моррроне Жертва анорексии: Юлия Савичева призналась, что при росте 160 см она весила 38 кг В Сети рассказали об отвратительном поведении Бузовой после выступления Восемь спален и два бассейна: Кейт Уинслет похвасталась домом за 3,5 млн. фунтов стерлингов Автомобиль мечты: Канье Уэст подарил Ким Кардашьян новый внедорожник Недостаток мужского внимания у Седоковой замечают сами мужчины Тайна ужасного шрама: Кейт Миддлтон перенесла операцию на голове «Грация бегемота»: Собчак соблазняет поклонников «горячим» танцем Месть разлучнице: Дженнифер Энистон поможет Брэду Питту вернуть детей «На всё воля Аллаха»: Кадыров отказался соболезновать смерти сенатора Маккейна Джигурду в детстве выгнали из хора за отвратительное пение «Похожа на трансвестита»: Алёна Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового образа
| | Бюджетный Hyundai Xcent получит ABS

Бюджетный Hyundai Xcent получит ABS

Сегодня, 10:29

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai объявила о расширении списка стандартного оснащения для бюджетного седана Hyundai Xcent, который ориентирован на индийского потребителя. Отныне седан обустроен антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD).

Габариты седана равны 3995X1660X1520 мм, а длина колесной базы составила 2 425 миллиметров. Клиренс автомобиля достигает 165 мм. Машину обустроили каскадной радиаторной решеткой, переработанными бамперами, другой головной оптикой и пересмотренными задними фонарями. Обновленный седан вышел на индийский авторынок вышел весной минувшего года.

Под капот седан получил 1,2-литровый турбодизель с отдачей 75 «лошадок». Также седан оснащается 83-сильным агрегатом аналогичного объема. Обе установки приводятся в действие 5-скоростной МКПП и 4-секционной АКПП с переднеприиводным механизмом.

 

 

Базовая версия Hyundai Xcent оборудована ABS, EBD и передними подушками безопасности. Машина обойдется в 5 610 000 рупий. Топовое исполнение Hyundai Xcent обойдется в 7 320 000 рупий и получил мультимедийную установку с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего обзора, климат-контроль, фирменный парктроник и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Представлен обновленный седан Hyundai Elantra
Представлен обновленный седан Hyundai Elantra

Корейская машиностроительная компания Hyundai представила свой обновленный седан Hyundai Elantra. Новинку показали в США на специальном мероприятии.

Бюджетный седан Volkswagen Voyage получил обновление
Бюджетный седан Volkswagen Voyage получил обновление

На просторах интернета появились шпионские фотографии обновленного бюджетного седана Volkswagen Voyage, ориентированного на южноамериканского потребителя.…

В Россию в августе приедет обновленный Hyundai Tucson
В Россию в августе приедет обновленный Hyundai Tucson

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai собирается в августе текущего года вывести на российский авторынок свой новый кроссовер Hyundai Tucson. Такой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости