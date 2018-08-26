Бюджетный Hyundai Xcent получит ABS

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai объявила о расширении списка стандартного оснащения для бюджетного седана Hyundai Xcent, который ориентирован на индийского потребителя. Отныне седан обустроен антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD).

Габариты седана равны 3995X1660X1520 мм, а длина колесной базы составила 2 425 миллиметров. Клиренс автомобиля достигает 165 мм. Машину обустроили каскадной радиаторной решеткой, переработанными бамперами, другой головной оптикой и пересмотренными задними фонарями. Обновленный седан вышел на индийский авторынок вышел весной минувшего года.

Под капот седан получил 1,2-литровый турбодизель с отдачей 75 «лошадок». Также седан оснащается 83-сильным агрегатом аналогичного объема. Обе установки приводятся в действие 5-скоростной МКПП и 4-секционной АКПП с переднеприиводным механизмом.

Базовая версия Hyundai Xcent оборудована ABS, EBD и передними подушками безопасности. Машина обойдется в 5 610 000 рупий. Топовое исполнение Hyundai Xcent обойдется в 7 320 000 рупий и получил мультимедийную установку с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего обзора, климат-контроль, фирменный парктроник и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Дмитрий Павличко