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| | «Скоро и там платки устроят»: На видео показали «превосходные» объезды пробок М4 «Дон»

«Скоро и там платки устроят»: На видео показали «превосходные» объезды пробок М4 «Дон»

Сегодня, 08:30

Путешественник считает, что вскоре на объездах пробок М4 «Дон» появятся «платки», ведь дороги там довольно неплохие.

Автомобилист из Санкт-Петербурга решил провести отпуск в Крыму и отправился на полуостров на личном автомобиле. Путешественник отметил, что в дороге протяженностью в 1 900 километров его поджидали многие сложности, но они не смогли сравниться со злополучными пробками в Лосево, Воронежская область.

Водитель рассказал, что объезды пробок на трассе М4 «Дон» не так страшны, как их описывают в соцсетях. Даже просёлочные дороги вполне подходят для быстрой езды, а само путешествие сопровождается созерцанием «превосходных пейзажей». Питерец показал объезды пробок на трассе на видео.

«Да, дорога действительно сносная. Скоро и там «платки» устроят» – пошутили автомобилисты в комментариях.

Вместе с тем питерский водитель отметил, что более комфортным вариантом всё же является путешествие в Крым на самолёте, что сэкономит не только время, но и нервы.


Васисуалий Мурчалов
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